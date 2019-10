Laval, France

Les locaux abritent le vestiaire, du matériel technique de la régie théâtre et du matériel sportif de l’USEP et de l’UFOLEP. Ils sont prêtés par la ville de Laval à la FAL. Vitres brisées, cuvettes des WC et lavabos explosés, matériels divers renversés et dispersés, c’est une vision d’horreur qui a saisi les bénévoles et salariés lorsqu'ils ont pénétré dans les locaux lundi matin 30 septembre.

Les toilettes ont été cassées-DR - Michel Rose

Des barbares sont passés par là !Michel Rose-président de la FAL53

"Des barbares se sont permis de saccager les biens d’autrui et d’abîmer le travail et l’engagement des bénévoles et salariés d’une association d’éducation populaire ! Nous sommes à la fois révoltés et écœurés par tant de bêtise humaine !" Dans un communiqué, Michel Rose ne cache pas sa colère après cet acte volontaire et surtout gratuit.