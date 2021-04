Des batteries au lithium retirées du marché après une série d'explosions en France

Suite à une série de graves explosions dans toute la France, la préfecture des Pyrénées-Orientales ordonne la suspension de mise sur le marché et le rappel de toutes les batteries au lithium de la marque "Energy Cases", commercialisées par l'entreprise de Perpignan SAS P.C.E.

Ces dix derniers mois, les batteries au lithium de la marque "Energy Cases" sont soupçonnées d'être à l'origine de plusieurs explosions et incendies en France. Face à la gravité de ces incidents, la préfecture des Pyrénées-Orientales ordonne la suspension de leur commercialisation. Dans un arrêté du 23 avril 2021, elle demande aussi le rappel de toutes les batteries "fabriquées et commercialisées depuis le premier janvier 2019"par la société perpignanaise SAS P.C.E.

À ce jour, la Direction départementale de protection des populations (DDTM) des Pyrénées-Orientales a recensé au moins six incidents mettant en cause ces batteries au lithium :

Le 29 juin 2020, dans le Vaucluse : une batterie au lithium explose alors qu'elle est en cours de charge, entraînant l'incendie d'un garage.

: une batterie au lithium explose alors qu'elle est en cours de charge, entraînant l'incendie d'un garage. Le 9 juillet 2020, dans le Var : un incendie ravage trois bateaux de 8 mètres sur le port du Lavandou. L'expertise met en cause la batterie au lithium.

: un incendie ravage trois bateaux de 8 mètres sur le port du Lavandou. L'expertise met en cause la batterie au lithium. Le 25 août 2020, dans le Rhône : une batterie explose, provoquant l'incendie d'une maison.

: une batterie explose, provoquant l'incendie d'une maison. Le 8 octobre 2020, en Côte d'or : une batterie explose dans le coffre d'une voiture garée sur un parking, entrainant l'embrasement du véhicule.

: une batterie explose dans le coffre d'une voiture garée sur un parking, entrainant l'embrasement du véhicule. Le 20 octobre 2020, en Haute-Saône : dommage de biens suite à un départ de feu ayant pris naissance sur une batterie.

: dommage de biens suite à un départ de feu ayant pris naissance sur une batterie. Avril 2021, dans les Pyrénées-Orientales : embrasement d'une batterie, provoquant l'incendie d'une remorque chargée de matériel photovoltaïque.

Selon nos informations, une nouvelle explosion se serait produite le week-end dernier sur une batterie "Energy Cases" qui avait été commercialisée par le site spécialisé R'Nautic. "Nous sommes intervenus en tant que revendeur", nous explique l'un des responsables "et nous estimons aujourd'hui avoir été abusé par cette société de Perpignan. Nous avons immédiatement rappelé la vingtaine de batteries de cette marque que nous avions commercialisées, et proposé le remboursement aux clients. Nous allons maintenant prendre un avocat pour envisager des poursuites contre le fabriquant. Cette affaire représente pour nous un énorme préjudice financier".

Dans son arrêté, la préfecture des Pyrénées-Orientales estime que "la société P.C.E n'a pu fournir aucun justificatif de fabrication prouvant la non dangerosité de [ses] batteries (...) et qu'elle est dans l'incapacité d'identifier l'origine de ces incidents, et le ou les lots de fabrication concernés". Pire encore, elle aurait continué d'écouler ses marchandises, alors qu'elle était informée des graves incidents survenus en France.

Immatriculée le 7 décembre 2017 auprès du tribunal de commerce de Perpignan, l'entreprise P.C.E déclare être spécialisée dans "la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques". Domiciliée au 19 rue Joseph Cugnot à Perpignan, la société n'a pas pu être contactée.