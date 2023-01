Des bijoux de la princesse Mathilde Bonaparte dérobés au musée Hébert à La Tronche

Des voleurs ont dérobé dans la nuit du 21 au 22 janvier, des "bijoux de la princesse Mathilde", indique ce dimanche le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, confirmant une information du Dauphiné Libéré . Le vol a eu lieu au Musée Hébert, à La Tronche près de Grenoble. "Les voleurs ont utilisé une échelle et cassé le volet de la pièce où se trouvaient les bijoux" précise le parquet. Ces bijoux appartiennent à la Fondation de France et avaient été prêtés par le musée d'Orsay à Paris, toujours selon le communiqué. L'enquête est confiée à la Police judiciaire.

"Atteinte au patrimoine culturel"

Le musée Hébert est l'un des 11 musées gérés par le Conseil départemental de l'Isère. "Nous nous tenons à la disposition de la justice et des enquêteurs", indique le Département qui dit également regretter "cette atteinte au patrimoine culturel". La grande bâtisse qui abrite le musée a été la demeure du peintre grenoblois Ernest Hébert (1817-1908).

Dans les anciens appartements de l'artiste, au premier étage, une pièce est consacrée à Mathilde (1820-1904), la fille de Jérôme Bonaparte, le plus jeune frère de Napoléon. Le peintre et la princesse, que l'on surnommait "Notre-Dame des arts", étaient liés par une solide amitié. Le musée expose notamment du mobilier ayant appartenu à la nièce de Napoléon, ou encore un portrait d'elle réalisée par Ernest Hébert. Au même étage, le carreau d'une vitre donnant sur un balcon surplombant les jardins est brisé. On ignore pour le moment le montant du préjudice.