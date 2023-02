Des voleurs de bijoux arrêtés à Pernes-les-Fontaines

Des bijoux mais aussi une perceuse, un porte-monnaie et une valise. Voilà le butin que les gendarmes ont découvert après l'interpellation de deux cambrioleurs présumés grâce à la police municipale de Pernes-les-Fontaines mercredi 22 février dans la soirée.

Une interpellation rocambolesque

Les deux policiers étaient en patrouille. Vers 20h30, impasse Pierre Verger, ils remarquent la présence d'un véhicule suspect stationné près du grillage d'une habitation. Ils préviennent immédiatement la brigade de gendarmerie à proximité. Mais avant l'arrivée des gendarmes, deux individus s'approchent de la voiture et prennent la fuite à la vue des policiers. Dans sa course le conducteur a même percuté le mur d'une habitation.

Les deux suspects tentent alors d'échapper aux policiers en courant. L'un d'eux cherche à escalader une clôture et se retrouve suspendu par ses vêtements. Les policiers les maitrisent et les interpellent avant de les conduire à la gendarmerie où ils sont placés en garde à vue.

Un véritable butin retrouvé

Dans leur voiture, les enquêteurs retrouvent du matériel souvent utilisé lors de cambriolages comme par un exemple un tournevis, une pince multifonction, un cutter et une paire de gants. Les investigations permettent aussi de retrouver une partie de leur butin : un pendentif représentant une tortue de couleur verte et dorée, une bague trois anneaux, un pendentif métallique, un porte-monnaie de couleur beige fleuri et même une perceuse de marque Bosch (photos ci-dessous).

Les propriétaires des biens volés sont appelés à se signaler à la brigade de proximité de gendarmerie de Pernes-les- Fontaines au 04.90.66.44.44.

Des pendentifs volés ont été retrouvés - Gendarmerie du Vaucluse

Un porte-monnaie beige retrouvé par les enquêteurs - Gendarmerie du Vaucluse

Une valise retrouvée par le gendarmerie - Gendarmerie du Vaucluse