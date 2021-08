Des blessés dans un accident à contre-sens sur l'autoroute A 84

Un accident s'est produit ce jeudi 12 août sur l'A84 à la frontière entre la Manche et le Calvados. En cause, un véhicule circulant à contre-sens.

La circulation était interrompue ce jeudi matin en direction de Rennes sur l'autoroute A84 à hauteur de Pont-Farcy, à la limite entre la Manche et le Calvados. En cause, une voiture circulant à contre-sens en direction de Caen. Repérée et signalée une première fois vers 8H15, le véhicule a percuté quelques minutes plus tard une autre voiture circulant dans le bon sens.

Circulation très perturbée

D'après les premiers éléments, l'accident aurait fait des blessés. On ignore pour l'heure la gravité de leur état. La circulation était bloquée à hauteur de Pont-Farcy provoquant le début de formation d'un bouchon. Bouchon également signalé à hauteur de l'événement dans l'autre sens de circulation.