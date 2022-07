Des bombes d'une tonne fabriquées près de Valenciennes, le ministre des Armées visite l'usine

Jusque-là, seuls les Américains les fabriquaient. À Rouvignies dans le Valenciennois, des bombes d'aviation d'une tonne sont conçues. Ce samedi, le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'est rendu dans l'usine Aresia à l'occasion d'un cycle de visites sur la capacité de la France à s'armer, avec en tête la guerre en Ukraine. Il assure que les entreprises françaises du secteur de la défense sont "prêtes" à accélérer la production, comme voulu par le gouvernement. Depuis l'invasion russe en Ukraine il y a quatre mois, la France doit "tirer les enseignements pour produire davantage et plus vite" dixit le président Emmanuel Macron.

Fabrication récente

Dans l'usine Aresia, la visite est axée sur les bombes de forte puissance pour l'aviation. Des bombes de 250 kg à une tonne sont produites ici. Les plus grosses sont une nouveauté pour la France. Jusqu'à l'ouverture de l'usine en 2019, elles étaient importées des États-Unis. "Comme toutes les armes, la question est la disponibilité quand on en a besoin, explique Bruno Berthet, président exécutif d'Aresia. Et pour être sûr que quelque chose soit disponible, le mieux c'est de le fabriquer soit même."

Le ministre des Armées, tête baissée, en visite à l'usine Aresia à Rouvignies dans le Nord. © Radio France - François Ventéjou

Les bombes de base qui pèsent 250 kg ont des capacités de destruction bien inférieures à ces nouveaux mastodontes. "À partir du moment où on va vouloir s'attaquer à des bunkers, des objectifs lourdement défendus, une bombe de 250 kg ne suffira pas, assure Bruno Berthet. Elle pourrait même rebondir, il faut donc changer de gamme." Les dimensions : 40 centimètres de diamètre, 2,5 mètres de long.

Les bombes sont fabriquées en acier dans l'usine Aresia à Rouvignies. © Radio France - François Ventéjou

Plus de quatre mois après le début de l'invasion russe, ces bombes ne sont pas utilisées en Ukraine. "L'armée ukrainienne utilise des avions d'origine russe dont les standards sont différents des standards occidentaux", explique le président exécutif d'Aresia. La France livre déjà à l'Ukraine des missiles antichars Milan, des missiles antiaériens Mistral et six canons Caesar.