Des boulangers s'intoxiquent au monoxyde de carbone avec leur four à pain

Des boulangers se sont intoxiqués au monoxyde de carbone cet après-midi à Lachau dans l’extrême sud Drôme à cause de leur four à pain. L'homme et la femme âgés de 24 et 29 ans avaient fermé toutes les aérations dans leur boulangerie alors que leur four à bois était allumé. Or le feu de bois dégage ce gaz toxique mais inodore et qui se diffuse très vite. Les boulangers ont été pris de malaise et ont appelé les pompiers.

Ces derniers ont testé la qualité de l'air et détecté la présence d'un très fort taux de monoxyde de carbone. L'homme et la femme qui projetaient d'ouvrir très prochainement leur boulangerie ont été transportés à l’hôpital de Sisteron.

Le centre opérationnel d'incendie et de secours de la Drôme lance un appel à la vigilance en cette période de l'année où le froid fait son retour : il faut surveiller ses systèmes de chauffage et ne pas boucher les aérations y compris lorsque l'on se chauffe au feu de cheminée.