Pas de pétrole, au moins c'est sûr ! Mais sans doute de la paraffine. Les boulettes et les traces jaunâtres qui s'échouent sur les plages du Sud-Finistère depuis ce jeudi matin n'ont pas encore été analysées. Quand ce sera le cas, elles pourront être enlevées.

Penmarch, France

"On pense que c'est de la paraffine, mais on attend les résultats pour être sûrs". Raynald Tanter, le maire de Penmarc'h ne parait pas trop inquiet ce jeudi soir, mais depuis ce matin, les plages de sa commune sont constellées de boulettes et de galettes d'une substance molle, figée, mais qui fond dans la main. "Ça peut être un container perdu, qui libère ce qu'il contient !".

La taille la plus fréquente de ces boulettes - Préfecture du Finistère

Rien de suspect après un survol de la zone

Pour le CROSS CORSEN, spécialisé dans les opérations "pollutions" pas de grande inquiétude non plus. "Nous avons fait survoler la zone par un avion des douanes" affirme l'officier référent "il n'y a rien de suspect en mer". Est-ce une première dans le secteur ? Oui, les précédents ont été observés ailleurs, dans le Pas-de-Calais ou dans le Nord-Finistère. Mais ce genre de matière peut voyager, se déplacer au gré des courants "d'autant que les conditions de mer sont très dégradées ces jours-ci".

Inoffensif pour l'homme

S'il s'agit bien de paraffine (une matière dont on fait les bougies) c'est un produit inoffensif pour l'homme, mais il faut d'abord s'en assurer, et le CEDRE va se charger de ces analyses. En attendant, la ville de Penmarc'h ne peut pas réaliser l'enlèvement de ces galettes visqueuses, par principe de précaution.