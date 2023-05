Des bovins retirés à un éleveur corrézien pour maltraitance animale

Une soixantaine de vaches et de veaux ont été récupérés et pris en charge par l'association OABA

Ce sont des images d'animaux affaiblis et maigres que l'association OABA publie sur son site internet. Dans cet élevage situé au nord de Tulle, qualifié comme étant "en perdition", les vaches et les veaux sont mal voire pas du tout nourris et non déparasités raconte l'Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs qui sont intervenus les 25 et 26 avril.

Ils interviennent aux côtés des services vétérinaires et des gendarmes à la demande de la préfecture de la Corrèze. "Le premier jour, 32 bovins ont été capturés et deux nouveaux cadavres découverts dans les prés. Le second jour, les 29 derniers bovins ont pu être attrapés, non sans mal ! Un petit veau affaibli est mort durant la nuit" raconte l'association, qui parle d'animaux apeurés et plus du tout habitués à l'humain, parfois même dangereux.

Un éleveur en grande fragilité

Toujours d'après l'association, une trentaine d'animaux ont également été retrouvés morts sur l'exploitation. Ceux récupérés vivants sont désormais accueillis dans une structure de l'association. "Une expertise vétérinaire va être effectuée très rapidement afin de définir le protocole de soins", conclut l'association.

Le propriétaire, un homme de 54 ans, un éleveur dépassé par la situation, a été rapidement placé en garde à vue, mais cette dernière été jugée incompatible avec son état de santé. Le parquet de Tulle confirme l'ouverture d'une enquête pour suspicion de maltraitance, mais attend d'avoir les PV de constations.