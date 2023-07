Des braconniers interpellés dans le Vercors

L'affaire démarre au printemps dernier : plusieurs cadavres d'animaux, intacts, sont découverts en avril et en mai sur le plateau du Vercors. Biches, cerfs, et autres cervidés... un cheval mort est aussi retrouvé.

L'enquête menée par les gendarmes de La Chapelle-en-Vercors, avec l'aide des agents de l'Office Français de la Biodiversité drômois et isérois, aboutit en début de semaine dernière, et six personnes sont interpellées et placées en garde à vue. Il s'agit de six hommes de 21 à 26 ans, vivant dans le secteur.

Plus de 40 infractions à la législation

Au total, les enquêteurs relèvent 42 infractions à la législation sur la chasse, dont 34 délits. Comme la détention de trophées d'animaux protégés (des crânes de bouquetins avec leurs cornes par exemple, ou des buses), ou la chasse de nuit. Les faits se sont produits dans le secteur de Vassieux-en-Vercors et Saint-Agnan-en-Vercors, notamment.

11 armes longues et 200 cartouches ont été saisies, ainsi que des talkie-walkie, des jumelles et deux pick-up. Les gendarmes ont aussi retrouvés des "trophées" : des crânes d'animaux avec leurs cornes.

Les 6 hommes soupçonnés de braconnage sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Valence début 2024.