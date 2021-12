L'avocat F. Di Vizio invente des "brigades armées" au cinéma de Bergerac, l'exploitant envisage une plainte

C'est une vidéo qui fait le buzz, et que les officiels ont eu bien du mal à démentir. Il faut dire qu'elle émane de Fabrice Di Vizio, avocat très écouté par les anti-vaccins et anti-pass sanitaire, connu notamment pour avoir été le conseil de Didier Raoult. Ce jeudi 23 décembre à 12h10, il affirme dans une vidéo que deux séances du cinéma de Bergerac ont été interrompues par la gendarmerie, chargée de contrôler les pass sanitaires. Il utilise des termes très forts, parlant de "brigades armées" de gendarmerie et de "déploiement de forces inouï", expliquant ensuite que le cinéma était fermé. Quelques heures plus tard, il rétropédale, disant que les faits s'étaient en fait produits à Chateaubriant, en Loire-Atlantique. Avant de supprimer la vidéo, qui sera restée cinq heures en ligne.

Après la publication de la vidéo, les cinémas Grand Écran ont démenti, menaçant d'engager des poursuites. Sauf que le mal était fait, puisque la vidéo de Fabrice Di Vizio a été vue par 23 000 personnes et retweetée par 1 200, là où le démenti du cinéma a connu une audience beaucoup plus confidentielle. Contactés avant la rétractation de Fabrice Di Vizio, police, gendarmerie, mairie de Bergerac et préfecture de la Dordogne avaient tous démenti l'information.

On est extrêmement choqués de tout ça

Le seul cinéma de Bergerac, le Cyrano, a donc vu son téléphone sonner à de nombreuses reprises, avec des spectateurs inquiets de voir le cinéma fermer. De quoi provoquer le dépit de Philippe Fridemann, le directeur de la communication du groupe Grand écran : "C'est le fruit des réseaux sociaux. Plein de choses sont lancées à tout-va, sans aucun fondement. On est extrêmement choqués de tout ça", explique-t-il, affirmant que le groupe se réserve le droit de porter plainte. "On est à la limite de la calomnie avec ce genre de propos, ça ne peut pas rester en l'état", ajoute-t-il.