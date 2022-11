Des brigades de sécurité en renfort dans les transports dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Du renforts dans les transports dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. Dans le cadre de la politique de lutte contre la délinquance, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin annonce la création de deux brigades de sécurisation dans les Bouches-du-Rhône et une dans le Var. Dans les Bouches-du-Rhône ces renforts seront repartis dans les transports d'Aix-en-Provence et Vitrolles et dans le Var, à Toulon.

Dans le détail les brigades seront composées de 10 à 20 policiers à Aix et Vitrolles, 18 dans le Var. Du personnel qui sera mis en place progressivement jusqu'au printemps 2024 pour être opérationnels pour les Jeux olympiques et paralympiques. Au total, sur tout le territoire, ce sont 1.300 policiers supplémentaires qui seront affectés.