Des brimades entre détenus dégénèrent à la maison d'arrêt d'Auxerre

Auxerre, France

Dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de semi liberté de la maison d'arrêt d'Auxerre, ils se sont acharnés sur lui.

Les trois hommes vivaient dans le quartier de semi liberté de la maison d'arrêt d'Auxerre, ils cherchaient du travail la journée et rentraient en détention le soir, mais dans la nuit de mardi a mercredi les choses dégénèrent.

Un souffre douleur

Ces trois hommes qui cherchent du travail la journée et rentrent à la prison le soir vivaient ensemble dans une relative harmonie depuis quelques semaines, relative parce que l'un d entre eux était un peu le souffre douleur. On le faisait danser et on lui mettait quelques claques. On l'a ligoté avec des draps, bâillonné avec un sac en plastique et du sparadrap, frappé dans les bras les jambes et les parties génitales puis laissé sous l'eau froide de la douche.

3 ans de prisons dont 6 mois avec sursis

Et ce n'est pas fini, le malheureux a du manger la salade dans laquelle un de ses camarades de semi liberté venait d'uriner. Un traitement infligé parce que la victime finissait de purger une peine pour agression sexuelle. Les deux prévenus ont écopé de 3 ans de prisons dont 6 mois avec sursis, ainsi que de deux ans de mise à l'épreuve...

Dans cette affaire, un troisième prévenu a demandé un délai supplémentaire pour sa défense. Il sera jugé le 5 juin.