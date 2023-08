Des cambriolages dans deux villages de Dordogne pour emporter les coffres des agences postales

Le casse a eu lieu en pleine fête votive du village, peut-être la soirée la plus animée de l'année à Lacropte. Dans la nuit de samedi à dimanche 30 juillet, des cambrioleurs ont ouvert la porte de la petite mairie au pied de biche, avant de traîner jusqu'à l'extérieur le coffre-fort de l'agence postale communale qui est dans les locaux. L'information a été révélée par le journal Sud Ouest.

Le coffre contenait trois à cinq mille euros en liquide, pour les retraits à la banque postale. Le coffre, de la taille d'un "frigo" selon la maire du village Claudine Faure, est très lourd. Des traces noires au sol indiquent que les cambrioleurs l'ont peut-être traîné, à la main ou avec un diable : "Quand les messieurs de La Poste l'avaient installé, ils s'y étaient mis à quatre", se rappelle la maire.

Trois à cinq mille euros de butin

La maire a découvert le saccage en allant accueillir le prêtre dimanche matin : "J'ai trouvé la porte ouverte. Ils n'ont rien emporté d'autre, mais il y avait un étrange liquide partout, sur les ordinateurs et les bureaux" que le cantonnier a passé une bonne partie de la journée de lundi à récurer.

La même nuit, le multiple rural du village suivant, Cendrieux, a également été cambriolé. Six kilomètres plus loin seulement sur la départementale. Le bâtiment abrite aussi une agence postale. Cette fois, les cambrioleurs sont passés par la fenêtre en cassant le volet. Mais ils n'ont pas réussi à emporter le coffre-fort. "Il n'y a qu'une paire de ciseaux qui a disparu", constate le maire de Val de Louyre et Caudeau, Philippe Ducène.

Une tentative à Cendrieux la même nuit

Là encore, l'employée de l'agence postale a retrouvé ses papiers gondolés par un étrange liquide au petit matin. Les cambrioleurs en ont profité pour dérober quelques produits dans l'épicerie du multiple rural, des viandes sous vide, des briquets et du café, mais pas l'alcool. Ils ont aussi pris un extincteur, avec lequel ils ont sans doute aspergé l'agence postale pour effacer leurs traces.

Les gendarmeries de Lalinde et de Vergt ont été saisies pour enquêter, après les dépôts de plaintes dans les deux communes.