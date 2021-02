Des cambriolages dans le secteur de Montauban-de-Bretagne, l'ex mari de Magali Blandin parmi les victimes

Plusieurs maisons ont été cambriolées dans le secteur d'Iffendic et de Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ce mercredi 17 et jeudi 18 février. L'ex-mari de Magali Blandin fait partie des victimes.

Une série de cambriolages a eu lieu en milieu de semaine, ce mercredi 17 et jeudi 18 février, dans les secteurs d'Iffendic et de Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). L'ex mari de Magali Blandin, portée disparue depuis une semaine dans le secteur de Montfort-sur-Meu, est l'une des victimes des cambrioleurs. "Mais il n'y a pas de lien entre ce cambriolage et l'enquête menée pour retrouver la quadragénaire" indique un responsable de la gendarmerie d'Ille-et-Vilaine. Le domicile de l'ex mari a été "visité, mais aucun objet n'a été volé dans la maison" précise la même source.

Des vols d'argent liquide et de bijoux

Les cambrioleurs ont forcé les portes de certaines habitations au pied-de-biche. Ils ont dérobé de l'argent liquide et quelques bijoux, "les butins sont relativement faibles" précise le responsable de la gendarmerie. Une enquête est en cours.