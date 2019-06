Des cambriolages en série dans la Drôme

Treize cambriolages de maisons et de commerces ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi dans la Drôme.

Drôme, France

La Drôme a connu, ces dernières nuits, treize cambriolages. Tous ne sont pas liés. Plusieurs enquêtes de gendarmerie sont en cours. Dans la nuit de jeudi à vendredi, trois maisons ont été cambriolées à Vaunaveys-la-Rochette, Montmeyran et Piégros-la-Clastre, ainsi que quatre commerces : l'épicerie de Saint-Restitut, l'abattoir de Grane, le camping de Grignan et celui de Marsanne. A chaque fois, les cambrioleurs sont repartis avec la caisse, et quelques cartons de poulets dans le cas de l'abattoir.

Dans la nuit de vendredi à samedi, à nouveau, six cambriolages ont eut lieu dans le département, dont quatre sur la seule commune de Piégros-la-Clastre : des maisons où les voleurs sont repartis avec des bijoux et de l'argent liquide. Le camping de Miremande a également été touché, ainsi que la salle de jeux de Livron-sur-Drôme "La salle du Troll" oùes les cambrioleurs ont dérobé des consoles de jeux en plus de la caisse.