Des cambriolages en série dans le Nord Franche-Comté

La gendarmerie du Territoire de Belfort appelle à la prudence après une série de cambriolages dans le Nord Franche-Comté.

Le Nord Franche-Comté fait face depuis une semaine à une série de cambriolages. Le jeudi 2 novembre, trois maisons ont été visitées à Banvillars. Deux jours plus tard, ce sont sept familles qui ont été cambriolées à Foussemagne et Cunelières. Puis ce lundi (6 novembre), trois habitations ont été à nouveau la cible de voleurs à Argiésans et Bermont, alors que ce même soir, 21 foyers ont aussi été visités dans le Doubs et le Jura.

Chaque fois, les victimes n'étaient pas à leur domicile. Les cambrioleurs profitent de la tombée de la nuit pour voler bijoux, argent, alcool et nourriture.

Les gendarmes appellent à la plus grande prudence

La gendarmerie du Territoire de Belfort soupçonne une seule et même bande qui sévit dans tout le Nord Franche-Comté. Une enquête est ouverte. En attendant, les gendarmes appellent à la plus grande prudence.