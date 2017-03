Des cambriolages à gogo en Corrèze : deux suspects arrêtés

Ces deux hommes, un majeur de 37 ans et un mineur, sont entendus depuis ce mardi par les gendarmes d'Objat où ils ont été interpellés. Ils sont suspectés de plus de vingt vols dans les environs.

Leur manège durerait depuis environ un an, mais il se serait sérieusement accéléré depuis un mois. C'est pourquoi les gendarmes de brigade d'Objat et ceux du Gelac (groupe d’enquête de lutte anticambriolage) de la compagnie de Brive sont allés les cueillir ce mardi à Objat. Un homme de 37 ans, et un mineur qui atteindra prochainement sa majorité, sont soupçonnés d'avoir commis entre vingt et vingt-cinq cambriolages dans l'année écoulée à Objat et Saint-Aulaire : dans des maisons, dans des locaux de clubs de sport et d'associations, à la SNCF, etc. Une information judiciaire est ouverte pour vols aggravés par plusieurs circonstances (en réunion, par effraction) et dégradations. Les suspects reconnaissent une partie des faits qui leurs sont reprochés et devraient être présentés à un juge ce jeudi.