Des cambriolages sans effraction à Metz grâce à un pass qui permettait d'ouvrir les boîtes aux lettres

Metz, France

Le cambriolage était presque parfait. Trois individus ont été arrêtés et placés en garde à vue ce lundi matin à Metz, mais les faits remontent au mois de juillet : deux appartements de l'hypercentre de Metz cibles de vols sans effraction, pour un butin de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Un double des clés à l'intérieur de la boîte aux lettres

C'est l'un des suspects qui a expliqué "l'astuce" aux policiers en garde à vue : il s'est tout simplement procuré un pass PTT universel, utilisé d'habitude par les facteurs, pour ouvrir les boîtes aux lettres et y glisser, par exemple, des colis. Le jeune homme de 25 ans a ensuite ciblé des immeubles cossus du centre-ville de Metz, et a fouillé jusqu'à ce qu'il trouve la boîte aux lettres d'un imprudent qui avait laissé un double des clés à l'intérieur. Il n'a eu ensuite qu'à pénétrer tranquillement dans l'appartement vide et à se servir.

Butin : des montres, des bijoux et des vêtements de luxe

Il s'agissait d'une véritable caverne d'Ali Baba : des montres dont certaines valaient plus de 7.000 euros, des bijoux, des vêtements de luxe, le préjudice s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'homme ne s'est pas arrêté là, il est ensuite retourné dans le logement avec un complice pour se servir à nouveau, puis dans un autre appartement de l'hypercentre. Seulement voilà, ils ont laissé des traces ADN.

Des individus déjà connus des services de police

Les analyses ont pris un peu de temps, mais les enquêteurs ont fini par remonter jusqu'à eux, puisqu'ils étaient déjà connus des services de police. Un troisième complice a également été arrêté. Ils ont tous reconnu les faits, plus ou moins difficilement, en garde à vue, et comparaîtront ce mercredi au tribunal correctionnel de Metz. Morale de cette histoire : laisser ses doubles de clé dans la boîte aux lettres, c'est à vos risques et périls !