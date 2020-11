A Nancy, le procès pour traite d'êtres humains en sous-sol et sans public

Les jeunes ciblaient les bijoux et ont sévi en Lorraine, Alsace, région Parisienne ou sur la Côte d’Azur. Le tribunal correctionnel de Nancy offre un procès en plein confinement, l’un des prévenus est d’ailleurs excusé par son médecin, cas contact covid-19.

Sur les 21 prévenus convoqués devant le tribunal correctionnel de Nancy, seuls quatre hommes se sont présentés. Le procès avait déjà été reporté avant le premier confinement en raison de la grève des avocats et la demande de renvoi de l’un des avocats ce matin a été rejetée au premier jour du procès, ce lundi 16 novembre.

Des hommes et des femmes soupçonnés d’avoir organisé des cambriolages quotidiens avec des équipes constituées uniquement d’adolescents ou pré-ado mineurs. Les jeunes ont sévi de Thionville à Mandelieu la Napoule mais aussi en Allemagne. Des voleurs, qui pour certains avaient 12 ans, et qui ciblaient les bijoux, notamment dans des pavillons et des maisons individuelles en zone rurale.

Petites voleuses

Si les mineurs ont déjà été jugés et pour certains condamnés, cette fois, c’est les organisateurs de ces cambriolages qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs mais aussi traite d’êtres humains. Des jeunes femmes, «des petites voleuses» étaient «vendues» avant leur mariage à leur belle famille pour leur habilité à rapporter de l’argent, ou plutôt de l’or qui était fondu par les receleurs. Tout ça en famille.

Si les traducteurs roumains sont repartis, le procès est traduit en Serbe et en Italien en simultané dans cette salle d’audience borgne au sous-sol de la cité judiciaire de Nancy où on a du mal à imaginer 21 prévenus et leurs avocats en plus des juges, greffiers et du parquet.

Procès sans public

Finalement, seuls quatre prévenus, quatre hommes, ont fait le déplacement à Nancy pour ce procès de cambrioleurs nomades des Balkans. Leurs familles sont restées à l’extérieur – le confinement exclut le public - et deux femmes citées à comparaitre ont prévu de venir s’expliquer à la barre sur des faits qui remontent à plus de sept ans.

«Je ne suis pas sûre qu’il y aura des vraies révélations» prédit Liliane Glock qui représente quatre prévenus, absents à la barre, estimant que c’est un procès qui se fera sur dossier.

Un qui fait le guet devant la maison pendant que deux autres vont voler, certains ont 12, 13 ou 14 ans

Pour le parquet, il s'agit de «cambriolages très organisés», et Coralie Coenen, estime qu’il ne fait pas de doute que les enfants étaient utilisés «La réponse pénale est moindre pour les mineurs, c’est pour cela qu’on les envoie voler et on sait qu’à certaines périodes, c’était des cambriolages tous les jours» indique la substitut à la Jirs de Nancy (Juridiction inter-régionale spécialisée) qui n’a pas calculé le préjudice global mais note l’agilité des jeunes cambrioleurs : «Il ressort de certaines écoutes téléphoniques que certains mineurs, à l’âge de 13 ans, conduisaient des véhicules».

Des vols organisés pour Alexandra Vautrin, avocate d’une partie civile : «Les parents commandent leurs propres enfants et des enfants d’autres familles : il y a en a un qui fait le guet devant la maison pendant que deux autres vont voler, certains ont 12, 13 ou 14 ans. Et pendant qu’ils commettent les cambriolages, ils sont en communication téléphonique, le plus souvent avec les mères».

Sept jours de procès

Des hommes et des femmes accusés d’avoir organisé des cambriolages en famille ­notamment en Lorraine (Sarralbe, Ennery, Thionville), Alsace (Molsheim), mais aussi dans le sud de la France (Mandelieu la Napoule, Port de Bouc), en région parisienne et en Allemagne (Cologne)... On dénombre 57 victimes de cambriolage.

Des prévenus, hommes et femmes qui sont poursuivis, notamment pour vol et association de malfaiteurs mais aussi pour traite d’êtres humains. Le procès doit se poursuivre jusqu’au mardi 24 novembre au sous-sol de la cité judiciaire de Nancy.