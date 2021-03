Des cambrioleurs cachent leur butin et se font arrêter en retournant le chercher au Pallet

Prévenus par un témoin, une patrouille de gendarmes du peloton de Rezé est intervenue au Pallet vendredi 26 mars à 2 heures du matin. Le témoin venait d'apercevoir deux individus suspects, porteurs de cagoules et de sacs. L'un des deux portait un téléviseur qu'il a dissimulé derrière une haie.

Arrivés sur place, les gendarmes ont en effet découvert le téléviseur ainsi qu'une tireuse à bière et divers objets semblants provenir d'un vol. Les gendarmes mettent alors un place un dispositif de surveillance discrète du lieu dans l'hypothèse où les malfaiteurs viendraient les récupérer.

C'est ce qui s'est produit trente minutes plus tard. L'un des suspects est alors interpellé et placé en garde à vue.

Des objets provenant de plusieurs cambriolages

L'enquête, confiée à la communauté de brigades du Loroux-Bottereau, a permis de rapidement identifier et interpeller deux autres individus impliqués et de conclure que les trois malfaiteurs, deux majeurs de 18 ans et un mineur de 16 ans, avaient cambriolé le club house et une salle de sport de la commune, occasionnant au passage des dommages importants.

Ils seront convoqués par la justice pour répondre de ces actes.