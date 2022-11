Des cambrioleurs condamnés à de la prison ferme pour une série de vols dans le Grand Ouest

Deux hommes, originaires d'Europe de l'Est, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Laval à 14 mois de prison ferme pour vol en bande organisée. Les deux monte-en-l'air, âgés de 31 et 21 ans, ont reconnu avoir commis plusieurs cambriolages dans le Grand Ouest, avec en ligne de mire des maisons et des entrepôts.

Une partie de ces forfaits se sont déroulés en Mayenne. Les deux aigrefins ont déjà passé une grande partie de leur peine en détention provisoire. Ils sortiront de prison dans une dizaine de jours. Cette décision ravit l'avocate de la défense d'un des prévenus, Catarina Alves Pereira : "on n'avait pas d'éléments qui permettaient d'entrer en voie de condamnation. Ils n'avaient pas de casier judiciaire et à l'évidence ont été pris dans une sorte de réseau. Ce ne sont pas de mauvais bougres, la peine est adaptée. Ils vont bientôt sortir de prison, ils ont compris, ils ont dit que ça avait été difficile".