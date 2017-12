Des cambrioleurs d'écoles arrêtés en Bretagne

Par Johan Moison, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel

Les gendarmes des Côtes d'Armor ont interpellé trois personnes soupçonnées d'être les auteurs d'un vingtaine de cambriolages dans des écoles des Côtes d'Armor et d'Ile et Vilaine. Vols commis entre septembre 2016 et janvier 2017.