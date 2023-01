Des cambrioleurs dérobent pour 20.000 euros de foie gras chez un producteur de Dordogne

"Le matin du 30 novembre, j'arrive, je ne me suis rendu compte de rien." Le tablier de cuisine et les manches relevées, Eric Requier est au travail dans son laboratoire pour préparer les conserves, au fond de la ferme familiale de Marsaneix, à quelques kilomètres de Périgueux. Encore en colère de la mésaventure qui lui est tombée dessus au début de l'hiver. Des cambrioleurs ont dérobé onze caisses de bocaux de foie gras dans sa réserve, pour une valeur de plus de 20.000 euros.

"J'ouvre la porte de la réserve, et je vois que les bocaux ont disparu. 20.000 euros, c'est ce qu'on chiffré les gendarmes au prix de vente. Ils ont visé le foie gras, des bocaux jusqu'à 500 grammes. Ils n'ont pris que ça, tout le reste était autour et rien n'a été pris, à part une caisse de fritons qu'on n'avait pas finie d'étiqueter", raconte le conserveur. Il n'y a pas eu d'effraction sur le site, mais il avait perdu la clé de sa réserve quelques jours auparavant.

Un vigile pour la période des fêtes

Avec le manque de foie gras à cause de la crise de la grippe aviaire, Eric Requier a tout juste pu livrer ses clients pour les fêtes de fin d'année. Il préparait une grosse commande pour Airbus, et devait livrer sa nouvelle boutique à Nantes : "Ca me met très en colère. La veille, on avait travaillé jusqu'à 21 heures avec mes employés pour préparer les commandes".

Le conserveur a pris un vigile pour le mois de décembre, pour surveiller sa production quand il est sur les marchés. Il compte également mettre une alarme et clôturer sa ferme, avec des chiens pour la surveiller. La gendarmerie n'a pour l'instant pas retrouvé la trace du ou des cambrioleurs.