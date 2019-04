Des cambrioleurs en série arrêtés en Béarn

Pyrénées-Atlantiques, France

La bande ciblaient des commerçants ou anciens commerçants, en supposant qu'ils avaient de l'argent liquide chez eux. La technique était semble-t-il bien rodée. Les trois hommes, âgés de 24 à 46 ans, se présentaient chez leurs victimes, en expliquant enquêter sur des cambriolages. Ils arboraient la panoplie du faux policer : gyrophare sur la voiture, casquette, carte de police et même des armes factices à la ceinture. Tout cela suffisamment bien imitées pour tromper des yeux non aguerris. Ils entraient dans la maison et repartaient avec des bijoux ou de l'argent. Ils auraient aussi utilisés ces cartes pour s'échapper lors de cambriolages.

Au moins 35 vols

Au total, la bande aurait ainsi commis plus d'une trentaine de vols, sans compter les voitures fracturées. Ce sont les témoignages des victimes qui ont permis de remonter leurs traces. Six personnes ont été interpellées ce lundi entre Lons et Lescar. Trois hommes ont donc été placés en détention provisoire mardi soir,et la compagne d'un d'entre eux, âgée de 39 ans, a été placée sous contrôle judiciaire. Les gendarmes de Lescar ont retrouvé beaucoup d'argent liquide, et des bijoux chez eux lors de leur arrestation. Ainsi que leurs panoplies de faux policiers.