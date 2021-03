Des cambrioleurs interceptés avec une voiture remplie d'objets volés en plein couvre-feu près de Toulouse

Dans la soirée de ce samedi 27 février, des policiers sont postés sur le boulevard Vincent-Auriol de Tournefeuille, en périphérie ouest de Toulouse. Ils contrôlent les automobilistes qui circulent malgré le couvre-feu.

Il prétend aider son ami à déménager

Peu avant minuit, ils arrêtent une voiture avec deux hommes à bord. Très vite, les policiers remarquent du matériel vidéo et électroménager en surnombre dans le véhicule. Les deux passagers ne parviennent pas à en justifier la provenance, ce qui met la puce à l'oreille des agents qui aperçoivent aussi dans l'habitacle, un document portant un nom et une adresse proche du lieu de contrôle. Une équipe est envoyée à l'adresse et découvre très vite que la villa a été forcée et fouillée.

Dans la voiture des cambrioleurs, sont trouvés des téléviseurs, des cafetières, un micro-ondes, des bijoux et même une machine à coudre. Les deux hommes tentent de se justifier in extremis. Le plus jeune, âgé de 18 ans, prétend qu'il n'en a que 15 et qu'il a trouvé ces objets dans la rue. Son comparse, âgé de 24 ans, avance ensuite l'argument du déménagement, plaidant qu'il aidait son ami.

Les deux cambrioleurs sont déjà connus des services de police, ils sont embarqués au poste. Déférés devant un juge lundi, ils devaient passer en comparution immédiate ce mardi.

Les propriétaires ont pu récupérer tous leurs biens.