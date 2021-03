Des caméras dans les tribunaux ? Un magistrat périgourdin trouve "indécent" de filmer des affaires familiales

Filmer et diffuser les procès à la télévision permettrait de rendre confiance aux Français dans la justice selon Éric Dupond-Moretti

Une loi "pour la confiance dans l'institution judiciaire" est en préparation, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti en a présenté les grandes lignes. Parmi les mesures : en finir avec les remises de peine automatiques pour les détenus, augmenter le nombre de jurés pour les procès d’assises, ou encore filmer et diffuser les procès et les audiences à la télévision. "J'y suis tout à fait favorable pour ce qui concerne les procès répressifs, ce qui relève du pénal, c'est à dire la correctionnelle ou les assises", indique le magistrat Gérard Charollois, invité de France Bleu Périgord. En revanche, "filmer des débats familiaux, pour les divorces ou les gardes d'enfants, ça me paraît indécent."

C'est une atteinte à l'intimité des gens. Maintenant, si certains souhaitent se donner en spectacle...

L'ancien vice-président du Tribunal judiciaire de Périgueux, aujourd'hui en fonction à Libourne, juge par ailleurs sévèrement la manière dont le Garde des sceaux a présenté certaines mesures. "L'effet d'annonce est populiste, mais _la participation des citoyens aux jurés d'assises est une excellente chose_", affirme Gérard Charollois. "Les magistrats y sont très favorables, c'est une façon pour le citoyen de s'approprier sa justice pour les crimes, les infractions les plus graves."

