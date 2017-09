Des caméras de vidéosurveillance détruites à Joué-lès-Tours

Plus d'une douzaine d'individus se sont attaqués à des caméras de vidéosurveillance à Joué-lès-Tours dans la nuit de dimanche à lundi. Quatre caméras sont détruites. Une enquête est ouverte.

Des caméras de vidéosurveillance ont été détruites dans le quartier de la Rabière à Joué-lès-Tours. L'opération a été menée par une grosse douzaine d'individus masqués dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont fait tomber le poteau où étaient installées quatre caméras, rue Thiers. Ils ont aussi détruit les quatre caméras de vidéosurveillance, avant de s'enfuir.

Dans les colonnes du quotidien La Nouvelle République, l'adjoint à la sécurité jocondien précise que le mât et les caméras vont être remis en place, et que d'autres caméras de vidéosurveillance vont être déployées sur la deuxième ville du département d'ici la fin de l'année et en 2018.