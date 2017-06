Des caméras de vidéosurveillance supplémentaires à Montpellier

17 caméras supplémentaires vont être installées d'ici la fin de l'année dans des secteurs prioritaires de la commune pour renforcer la sécurité.

Ces caméras sont exploitées 24 H sur 24 et 7 jours sur 7 en liaison permanente avec le Centre d'Information et de Commandement de la Police Nationale et le Centre Opérationnel de commandement de la Police Municipale.

La ville, en concertation avec les habitants a choisi 17 secteurs prioritaires.

Rond-Point Benjamin Franklin (1 caméra)

Avenue de la Pompignane (Hôtel de Région) - rue Pequet (2 caméras)

Avenue de Lodève - rue Draparnaud (1 caméra)

Avant-place Royale du Peyrou (2 caméras)

Rue de Verdun - Rockstore (1 caméra)

Domaine de Grammont - rue des Marels (1 caméra)

Renforcement d'équipements - Petit Bard - place des Pruneliers (1 caméra)

Renforcement d'équipement -Mosson - rues de Bari, de Lausanne et d'Uppsala (2 caméras)

Port Marianne - avenue T. De Méricourt, rue W. Maathai (1 caméra)

Rond-Point Maurice Gennevaux (1 caméra)

Avenue François Delmas - Avenue de la Reine Hélène d'Italie (1 caméra)

Renforcement d'équipement -Cévennes - Impasse des Mourgues (1 caméra)

Les Grisettes - Ramblas des Calissons - rue de a Madeleine (2 caméras)

Ces 17 nouvelles caméras s'ajoutent aux 294 existantes. 16 sont dédiées uniquement à la gestion du tunnel de la Comédie. Elles contribuent notamment à la fluidité de la circulation par le biais de la vidéo verbalisation introduite depuis février 2016 à Montpellier