Des capteurs de pollution atmosphérique volés et dégradés à Montpellier

Alors que plusieurs dizaines de dispositifs de mesure du dioxyde d'azote, et donc de la qualité de l'air, sont déployés dans la région, certains sont volés ou font l'objet de dégradations, à Montpellier, ces dernières semaines.

Ceux visés se situent surtout sur les boulevards Berthelot, Vieussens et Mermoz, où ils sont effectivement à portée de main : "l'enjeu, c'est qu'ils soient positionnés à des hauteurs qui correspondent à peu près à la hauteur à laquelle nous respirons. Ils sont donc à un peu plus de deux mètres, pas à des hauteurs extrêmes", précise la directrice générale d'Atmo Occitanie.

2 à 3000 euros de préjudice !

Pour autant, difficile d'expliquer de tels actes pour Dominique Tilak, qui a logiquement décidé de porter plainte. D'autant que si le préjudice financier n'est pas négligeable, entre "2 et 3.000 euros, si on intègre le temps de préparation, sur du court terme, par rapport à ces dispositifs", c'est surtout le temps perdu que regrette la patronne de l'organisme : "lorsqu'on a six, sept ou huit dispositifs qui disparaissent sur un panel d'une trentaine, ce sont beaucoup d'informations que l'on perd et c'est autant de travail pour nos équipes, pour pouvoir produire des données fiables".

Exemple de communication de Atmo sur la pollution atmosphérique © Maxppp - Darek SZUSTER

Un temps précieux perdu par Atmo

Dominique Tilak tient aussi à rappeler l'enjeu : "Ce sont des dispositifs qui ont une valeur pour Atmo Occitanie, par rapport aux résultats qui permettent ensuite de construire, petit à petit, et qui sont partagés avec l'ensemble de la population (...) Il est important que chacun prenne conscience que ce que nous faisons, nous le faisons au service de tous. Ces éléments servent à tous et il n'y a pas d'enjeu à les dérober ou à les dégrader".

Conséquences, en tous cas, un retard à prévoir dans la publication des prochaines études de l'association, qui assure cependant que les chiffres et les données qu'elle livrera resteront fiables, solides et de qualité : "On fera en sorte d'avoir des choses représentatives. C'est l'une des marques de fabrique d'Atmo Occitanie. Lorsque nous publions des éléments, c'est que nous les avons validés, qu'ils sont conformes aux normes qui nous permettent de reconstituer et de cartographier la pollution atmosphérique. Donc non, ils ne seront pas dégradés. Mais oui, ils seront retardés".

Une plainte déposée

Atmo Occitanie espère que l'enquête aboutira, peut-être grâce à la vidéo surveillance, et qu'elle permettra de mettre fin à ces délits qui, à Montpellier, polluent considérablement la vie et le travail de ses employés.