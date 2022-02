Piqués à la seringue en boîtes de nuit à Nantes et ses environs : de nouveaux cas signalés

Des clients de plusieurs établissements de Nantes et ses environs ont signalé ce type de fait (photo d'illustration)

Le nombre de clients victimes de piqûre à la seringue dans des boîtes de nuit de Nantes et son secteur grossit : à la dizaine de cas signalés vendredi 25 février, dans la journée, ce sont ajoutés trois à quatre faits pour la nuit de vendredi à samedi indique ce lundi le procureur de la République de Nantes.

Des faits à vérifier cependant. Il s'agit toujours de déterminer quel produit a été injecté, si c'est du GHB, la drogue du violeur, qui reste peu de temps dans le sang. Le procureur est toujours dans l'attente des résultats. Renaud Gaudeul rappelle que dès que la piqûre est constatée, il faut très vite "dans les heures qui suivent" effectuer la prise de sang, car le produit reste peu de temps.

Parmi les jeunes à s'être faire connaître, il y a quasiment que des filles et depuis peu un garçon. Pour l'instant, aucun fait d'agression sexuelle n'a été signalé par ces personnes. Un homme a été interrogé dans le week-end, mais rapidement mis hors de cause selon le parquet. Le procureur appelle à la plus grande vigilance de la part des clients, comme du personnel.