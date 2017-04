Des cascadeurs montrent à 450 jeunes tourangeaux la violence des accidents de la route

La prévention routière a organisé jeudi 13 avril une opération-choc pour les élèves du campus des métiers et de l'artisanat de Joué-les-Tours. Des cascadeurs ont recréé deux accidents de la circulation en conditions réelles. Une expérience marquante pour ces 450 élèves de 15 à 25 ans.

Montrer la réalité de la violence des accidents de la route. C'était l'objectif de la prévention routière, jeudi 13 avril, au campus des métiers et de l'artisanat de Joué-les-Tours.

Des cascadeurs ont recréé deux accidents de la route, en conditions réelles. Même à 50 kilomètres-heures, la violence du choc entre deux véhicules est impressionnante.

L'accident de voiture est la première cause de mortalité chez les 18-24 ans. La consommation d'alcool, de stupéfiants et le non-respect des limitations de vitesse sont les principales explications.

Après chacune des reconstitutions d'accidents, les étudiants restent silencieux, choqués par la violence des collisions. La démonstration par l'exemple semble avoir atteint son but.

"C'est impressionnant, surtout le son. Ca fait un gros boum. Ca va nous aider à prendre conscience de ce qu'est vraiment un accident, à comprendre les risques". Des élèves du campus

La prévention routière passe au campus des métiers de Joué-les-Tours tous les ans en avril depuis 2010, mais la simulation d'accident n'a lieu que tous les deux ans, pour ne pas que cela devienne un spectacle.

Moins de morts sur les routes d'Indre-et-Loire au premier trimestre 2017

Par ailleurs, on a appris aujourd'hui que les routes d'Indre-et-Loire ont été moins meurtrières au premier trimestre 2017 que durant la même période en 2016. Entre début janvier et fin mars, il y a eu huit morts dans des accidents de la route. C'est trois de moins que l'année dernière. En revanche, comme au niveau national, le mois de mars est marqué par de mauvais résultats, en Touraine, puisque le nombre de tués et de blessés a augmenté de près de 50% par rapport à mars 2016.