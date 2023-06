Des casques de réalité virtuelle au service de la prévention routière dans les Vosges

Payer une amende de 90 euros ou réaliser un stage de prévention routière à l'aide d'un casque de réalité virtuelle ? C'est la question posée ce vendredi 16 juin par les gendarmes aux automobilistes en infraction au niveau de la RN57, vers Thaon-les-Vosges. L'intérêt est de miser sur la prévention pour sensibiliser la population aux risques encourus par les agents de la Dir-Est, (Direction Interdépartementale des Routes).

En immersion avec des agents de la Dir-Est

"Là, je vois une voiture qui est passée à 37 centimètres", décrit Philippe, équipé du casque de réalité virtuelle, le clip est bien fait, c'est la dure réalité." La vidéo (voir ci-dessous) nous plonge dans le quotidien de ces agents de l'ombre pour nous montrer les dangers de leur métier. Un poids-lourd nous frôle à quelques centimètres alors qu'un de nos collègues pose des plots orange ou ramasse des débris sur la route.

⚠️ Vous qui passez sans me voir - vidéo 360 (Campagne sécurité des agents des routes)

"L'aspect visuel est impressionnant", ajoute le retraité, avant que Cyril, 23 ans, lui explique que les conditions réelles sont encore plus difficiles : "Et encore, vous n'avez pas toutes les sensations que nous, on ressent, avec le bruit et le phénomène d'aspiration ." A ses côtés, Kevin, un collègue, renchérit : " Vous nous tapez même à 60km/h, on n'a pas de carrosserie, on n'a rien du tout, donc même à 60km/h, on ne rentre pas chez nous le soir."

Philippe acquiesce et se montre convaincu par la démonstration, mais ce n'est pas le cas de tous les automobilistes. "Depuis ce matin, on voit plusieurs personnes arriver, ils réceptionnent cela très bien, alors que d'autres c'est : "Merci, bonjour, au revoir", et dans dix minutes ils ne se souviennent même plus de nous", regrette Cyrille.

Selon la Dir-Est, la grande majorité des automobilistes choisissent le stage de prévention routière plutôt que de payer l'amende. Cela concerne uniquement les petites infractions et le dispositif est très temporaire, seulement une matinée par exemple pour le cas présent. Depuis le début de l'année, cinq véhicules de la Dir-Est ont été percutés lors d'intervention.