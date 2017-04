"Des cellules chargées comme des bétaillères, c'est un énorme bordel !" Stéphane Dulac, FO Pénitentiaire

Stéphane Dulac est gardien de prison à la maison d'arrêt de Villeneuve les maguelone et délégué Force Ouvrière Pénitentiaire.

Les surveillants de prison de Villeneuve les maguelone réclament que les 11 postes vacants soient pourvus. aujourd'hui, ils sont 139 gardiens à VLM pour 917 détenus et moins de 600 palces.

Stéphane Dulac évoque le "surencombrement" pour parler de la surpopulation carcérale. Il est l'invité de France Bleu Hérault.

Les cellules sont chargées comme des bétaillères. Quatre détenus dans les cellules de trois, trois dans des cellules de deux. Avant, on parlait de surpopulation carcérale, maintenant on parle de surencombrement. C'est un mot fort, parce que l'on parle d'un débarras qui est encombré mais jamais d'une salle à manger. Aujourd'hui, on est dans un énorme bordel