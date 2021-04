Des centaine de personnes rassemblées à Montpellier pour réclamer "justice pour Sarah Halimi"

Entre 150 à 200 personnes se sont réunies place de la Comédie à Montpellier pour contester l'absence de procès après le meurtre de Sarah Halimi. De nombreux élus étaient présent dont Michaël Delafosse le maire de Montpellier, des députés et sénateurs mais aussi des représentants du culte musulman et catholique. Les manifestants s'opposent à la confirmation, le 14 avril dernier, par la Cour de cassation de l'irresponsabilité pénale du meurtrier de la sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris. Elle a entériné le caractère antisémite du crime et a confirmé l'impossibilité de juger le meurtrier, compte tenu de l'abolition de son discernement lors des faits.

"Ce n'est pas uniquement l'affaire des juifs de France. C'est une porte ouverte vers le grand n'importe quoi de considérer que l'on peut tuer sans être jugé parce qu'on a pris volontairement des stupéfiants", s'indigne Perla Danan. La présidente de la délégation régionale du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) demande une nouvelle loi.

Rassemblement à Montpellier pour réclamer "justice pour Sarah Halimi" © Radio France - Romain Berchet

Ce dimanche, plusieurs rassemblement ont été organisés partout en France. Le garde des Sceau,x Eric Dupond-Moretti, a annoncé la présentation "fin mai" en Conseil des ministres d'un projet de loi visant à "combler" un "vide juridique apparu dans l'affaire".