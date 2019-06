Des centaines d'articles contrefaits saisis au salon Outlet de Nice

Plus de 600 articles contrefaits ont été saisis ce vendredi sur des stands de cette foire Outlet prévue pour la première fois au parc des expositions de Nice-Acropolis jusqu'à dimanche.

Les douanes de Nice et de Menton sont intervenus ce vendredi

Nice, France

Les agents des douanes de Nice et Menton sont intervenus en début d'après-midi parmi les stands répartis sur 5000 mètres carrés.

Six stands ont été contrôlés : ils comptaient mettre à la vente de faux vêtements et accessoires de téléphonie. Les douaniers ont saisi 142 t-shirt à l'effigie de héros du comics "Marvel", 175 faux pantalons Adidas, 329 t-shirt et sweets Givenchy.

Un autre stand faisait lui dans la téléphonie, les douaniers ont trouvé 414 fausses coques d'Iphone et 935 faux écouteurs Airpod . a valeur de la marchandise en équivalent est établie à 20 000 €.

Des objets grossièrement contrefaits, les agents n'ont pas eu besoin de recourir à une expertise et ont pu détecter les contrefaçons très facilement.

Les douanes ont dressé sur place les contraventions et les commerçants ont du payer sur le champs.

Cette foire Outlet est prévue tout le week-end au parc des expositions Acropolis. Les douanes mettent en garde les visiteurs car d'autres contrefaçons pourraient se retrouver dans les prochains jours sur les stands de la manifestation.