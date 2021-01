Un millier d'automobilistes bloqués en pleine nuit sur l'A40 à cause de la neige

MINUIT : Christophe Dubois Directeur du réseau et de l'environnement à l'ATMB - autoroute et tunnel du Mont-Blanc - s'explique sur France Bleu pays de Savoie. "La nasse a été résorbée en direction de Lyon. Le problème reste important dans le sens vers Genève. Nous mettons tout en oeuvre pour que les véhicules ne restent pas bloqués cette nuit. Si jamais on n'y arrivait pas, il y a des équipes de la Croix Rouge et des accueils d'urgence. Les gens sont fatigués, agacés, je le comprends, et donc je ne leur promets pas un horaire pour un retour à la normale. J'était optimiste plus tôt dans la soirée. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'on prend le temps de bien faire les choses. On veut relâcher la circulation dans les meilleures conditions. C'est très très rare qu'on soit confrontés à pareille situation. On est vraiment désolés pour nos usagers. "

23h30. Selon la préfecture de l'Ain, il y a actuellement moins d'un millier de véhicules bloqués. Au plus fort du bloquage on en a compté 2.500. Une centaine de gendarmes et pompiers sont mobilisés. La préfecture de l'Ain explique que l'on s'attendait à 15 centimètres de neige et qu'il en est tombé le double.

23h00. Des centaines d'automobilistes attendent de voir la chaussée de l'autoroute A40 libérée de fortes chutes de neige. Trois kilomètres sont bloqués par la chute de 30 centimètres de neige au moins. Le concessionnaire - l'ATMB - espère que la situation sera rétablie dans l'heure.

• Les pompiers de Haute Savoie sont venus en renfort de leurs collègues de l'Ain.

• Le maire de Bellegarde (Valserhône) Régis Petit a ouvert des gymnases (hôtel de ville et lycée Antoine Jacquet) afin d'accueillir d'éventuels naufragés de la route.

• Les pompiers ont basé leur poste de commandement au péage d'Eloise.