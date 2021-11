Des centaines d'infractions routières en une semaine à vannes

Le renfort de l'unité motorisée de la CRS de St Herblain en Loire Atlantique avait été demandé par les policiers vannetais qui constataient trop d'infractions dans l'agglomération. Depuis ce lundi, les contrôles étaient donc tous azimuts. Excès de vitesse, téléphone au volant, défaut de ceinture de sécurité, conduite sans assurance, sans permis, dépistage d'alcoolémie et de produits stupéfiants étaient dans le viseur des autorités. "Plusieurs centaines d'infractions ont été relevées" commente Yannick le Barre commandant de la Police de Vannes.

3 récidivistes déférés devant la justice

Parmi les contrevenants, il y avait aussi des récidivistes. 3 hommes de 20 à 43 ans qui ont été placés en garde à vue et présentés à la justice pour comparution immédiate. Résidants à Vannes et St Avé, ils roulaient tous sans assurance, pour deux sans permis, l'un a été testé positif aux stupéfiants et a menacé les fonctionnaires, un autre était interdit de séjour à Vannes, mais son téléphone a trahi sa présence depuis le début du mois.