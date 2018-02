Les gendarmes lancent un appel aux victimes de cambriolages dans la région Paca. Ils publient sur leur page Facebook les photos des centaines de bijoux et de montres perquisitionnés à Marseille.

PACA, France

L'inventaire du butin a pris beaucoup de temps. Le Groupe d’Enquête et de Lutte Anti-Cambriolages (GELAC) de Cannes veut maintenant retrouver les propriétaires de centaines d'objets volés lors de cambriolages dans toute la région entre septembre 2017 et le 5 février dernier. Sur leur page Facebook, ils publient les photos de bijoux, de montres et autres objets de valeurs saisis lors de perquisitions à Marseille il y a quelques semaines.

Une équipe de 10 cambrioleurs

Au début de ce mois de février, les gendarmes ont interpellé une équipe de 10 cambrioleurs présumés, originaires d'Albanie. Ces malfaiteurs sont soupçonnés d'avoir commis 260 cambriolages dans plusieurs départements de la région Provence Alpes Côte d'Azur.

Une adresse mail pour les victimes

Baptisée Albapaca, l'enquête passe maintenant à une autre étape, celle de la recherche des victimes de ces cambriolages. Si vous reconnaissez un objet qui vous a été volé ces derniers mois, vous pouvez écrire par mail aux gendarmes à l'adresse suivante : br.cannes+identifobjet@gendarmerie.interieur.gouv.fr