Des centaines de médecins signent une pétition de soutien à leur confrère interdit d'exercer près de Fécamp

le médecin d'Angerville-la-Martel ne peut plus exercer depuis novembre 2019.

Ce lundi soir, ils étaient déjà plus de 700 médecins a voir signé cette pétition de soutien au Dr. Méheut-Ferron. D'une part pour dénoncer une sanction disproportionnée, d'autre part pour réclamer les mêmes moyens de prescriptions que leurs collègues hospitaliers dans le cadre de l'accompagnement de leurs patients en fin de vie.

Le médecin généraliste de 65 ans, installé depuis 30 ans à Angerville-la-Martel en Seine-Maritime a l'interdiction d'exercer depuis la mi-novembre 2019. Depuis sa mise en examen pour avoir involontairement causé la mort de cinq de ses patients en fin de vie en 2017, en leur administrant du Midazolam, un produit sédatif exclusivement réservé à un usage à l'hôpital ou en hospitalisation à domicile. Ce produit lui avait été fourni par son épouse, médecin à l'hôpital et suspendue elle aussi.

La majorité des signataires de ce manifeste sont des médecins généralistes. Parmi eux Stéphane Pertuet, le président en Normandie de la Fédération des Médecins de France qui est à l'origine de la pétition, soutenue par les autre syndicats de médecins.

Tous les médecins qui ont signé cette tribune disent : moi je n'ai pas utilisé de Midazolam parce que je n'ai pas le réseau pour, mais si j'avais pu le faire je l'aurais fait. - Stéphane Pertuet, médecin généraliste

Car de l'avis des médecins, cette molécule est la plus efficace et la plus confortable pour les patients en fin de vie. Un sédatif puissant, qui pourtant ne peut être utilisé qu'en milieu hospitalier ou bien dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Alors, les médecins s'arrangent parfois avec la règlementation dans l'intérêt de leurs patients.

Cette pétition, c'est un soutien précieux pour le médecin d'Angerville-la-Martel, reconnaît son avocat. "Il n'imaginait pas que les médecins allaient autant se mobiliser" raconte Guillaume Routel.

On imaginait peut-être que c'était une pratique individuelle d'un médecin qui franchissait allègrement les lignes. On s'aperçoit en réalité que c'est une pratique qui est soutenue par des centaines de confrères.

Selon l'avocat du médecin, cela démontre que c'est un questionnement de beaucoup de médecins libéraux et que c'est donc plus largement la question du médecin généraliste confronté à la fin de vie qui est ici posée. Guillaume Routel espère que ce soutien affiché par la profession fera évoluer les choses dans le sens d'une levée de l'interdiction d'exercer de son client.

C'est aussi ce que réclament les signataires de la pétition qui jugent la sanction disproportionnée. Ils demandent aussi la possibilité de prescrire le Midazolam en médecine de ville. En attendant, les patients du Dr. Méheut-Ferron - ils sont plus de 2000 - n'ont toujours pas de médecin.