Les gendarmes ont arrêté un faux gendarme en uniforme dans une station service de l’Aude. Dans sa voiture et à son domicile, ils sont tombés sur un impressionnant arsenal : des centaines de munitions, des armes à feu et des armes blanches. L'individu écope de huit mois de prison ferme.

Des centaines de munitions et des armes découvertes chez un faux gendarme héraultais

Un faux gendarme héraultais a été condamné à huit mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Narbonne. Il était jugé le 26 mars dernier pour détention d'armes, port illégal d'uniforme et usage d'un faux document administratif.

Interpellé dans une station service de l'Aude

L'homme en uniforme et muni d'une carte de retraité de la gendarmerie falsifiée a été arrêté alors qu'il faisait le plein dans une station service à Lézignan, dans l'Aude. Il se présente comme un retraité de l'armée, venu prêter main forte dans le département pendant la période de confinement liée au coronavirus.

Les vrais gendarmes, intrigués, informe le procureur de la République et perquisitionnent sa voiture. À l’intérieur, plus de 600 munitions et une vingtaine d'armes blanches dont des machettes.

À son domicile, où les gendarmes de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault) se rendent le lendemain, ils tombent sur un arsenal encore plus impressionnant : plus de 1.000 munitions, une quinzaine d'armes a feu, des arbalètes, et des armes blanches.

Jugé en comparution immédiate, l'individu a été condamné à huit mois de prison ferme avec placement immédiat en détention.