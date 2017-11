Des centaines de personnes courent dans plusieurs villes de France pour rendre hommage à Alexia

Des centaines de personnes se sont retrouvées ce samedi matin à Paris, Nancy, Epinal, ou encore Besançon pour un jogging en hommage à Alexia et à toutes les femmes victimes d'agressions. Le mari de la joggeuse assassinée a lui couru dans le cortège de Gray, en Haute-Saône.

"C'était l'activité préférée de ma fille et j'encourage tout le monde à courir. [...] On ne devrait pas avoir le droit de nous enlever cette liberté", a déclaré ce samedi matin Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia Daval, lors du rassemblement de Gray. Dans la petite commune de Haute-Saône où le corps de la jeune femme de 29 ans a été retrouvé calciné dans un bois ce lundi, des dizaines de personnes ont couru, portant un brassard blanc, sur 10 km, dont un tronçon commun avec celui emprunté habituellement par Alexia. En tête de cortège, le mari d'Alexia a participé à la course aux côtés des joggeuses, réunies à l'initiative du Val de Gray Marathon, un club de course local.

Besançon, Marseille, Paris...

A Besançon, où Alexia Daval était employée de banque, près de 500 personnes ont fait leur jogging ensemble le long du Doubs. A Paris, plusieurs centaines de personnes vêtues de rose et de noir se sont rassemblées, à l'appel d'une joggeuse qui a lancé l'idée sur Facebook, et sont parties direction l'Opéra Garnier sous une salve d'applaudissements. A Marseille, une cinquantaine participants (en majorité des femmes), se sont réunies sur le Vieux Port, respectant une minute de silence avant de s'élancer pour 5 km de course.

Ce dimanche, une marche blanche est organisée par la famille d'Alexia Daval, "dans la dignité et le respect", pour lui rendre une nouvelle fois hommage. La jeune femme était partie de chez elle vers 9h samedi matin pour aller courir en longeant la Saône. Son corps a été retrouvé calciné deux jours plus tard par les gendarmes dans un bois.