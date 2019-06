Des centaines de personnes rendent hommage à Logan, tué dimanche à Sarreguemines

Sarreguemines, France

Ils étaient nombreux devant la pizzeria D3, rue Albert 1er à Sarreguemines, pour rendre un dernier hommage à Logan, un jeune homme tué dimanche soir en pleine rue de plusieurs coups de feu. Un portrait du jeune homme était collé sur la vitrine du restaurant. Sur le trottoir, des dizaines de roses blanches ont été déposées par les amis, la famille et les voisins du quartier. Plusieurs bougies ont été allumées en son honneur.

Plus d'une centaine de personnes pour rendre hommage à Logan. © Radio France - Radio France

L'émotion se fait ressentir, malgré le silence de la foule d'une centaine de personnes ou plus. Le beau-frère de Logan tenait à être présent : "C'était un brave garçon, il mérite qu'on tous soit là. On l'aime tous très fort, on voulait lui rendre hommage pour qu'il repose en paix". Sa cousine ne veut pas y croire : "C'est un cauchemar. Il faut que les jeunes arrêtent de sortir des armes comme si on était dans un film ou un jeu vidéo. C'est inadmissible".