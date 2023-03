Des centaines de personnes sont venues rendre hommage à Laure Feuillet, à Dozulé

"Pour Laure : tous concernés, tous mobilisés." Derrière cette affiche et ces mots, des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Dozulé (Calvados), ce dimanche 5 mars 2023.

Laure Feuillet, jeune maman de 28 ans, a été retrouvée morte le 14 février dans son appartement à Lisieux, tuée à l'arme blanche, vraisemblablement par son ex-compagnon, arrêté en Croatie. Ce qui ferait d'elle la 18e victime de féminicide depuis le début de l'année 2023.

"Horrible et cauchemardesque"

Des roses blanches, des bougies, des ballons et de t-shirts à l'effigie de la jeune femme : la place de la mairie était bondée vers 16h avant que la marche blanche ne débute.

Avant de partir, la belle-sœur de Laure est venue devant la foule pour prononcer quelques mots, la voix étranglée par l'émotion : "La situation et les mots sont très souvent difficiles à formuler lors d'un décès... Mais ça devient horrible et cauchemardesque lorsqu'il s'agit d'un assassinat."

Laetitia était une sœur, une fille, une tante, et une maman d'un petit garçon de trois ans. "Tout le monde la connaissait, indique Laetitia, une amie proche de la famille, qui a aidé à organiser cette cérémonie. On ne peut pas laisser passer ça, on se mobilise pour en pas que ça se se reproduise."

"Pour toutes les femmes"

Laure avait déjà porté plainte contre le suspect, son ex-compagnon, en janvier 2022. En ce jour de marche blanche, c'est important pour la famille et les connaissances que les circonstances de la mort de Laure ne soit pas banalisé.

"J'ai deux filles et une petite fille....Et ça peut arriver à tout le monde. On ne peut pas dire que ça n'arrive qu'aux femmes faibles ou qu'elles auraient du partir. Non !", insiste Geneviève. Cette habitante de Gonneville, situé à quelques kilomètres de Dozulé, ne connaissait pas Laure mais tenait à venir pour elle, et "pour toutes les femmes".

Sabrina, 37 ans, originaire de Dozulé, s'est reconnue dans l'histoire de Laure : "Ca me touche parce que j'ai subi des violences par un ex. On ne le montre pas toujours. Moi, je le cachais. Laure faisait pareil. On ne s'en vante pas de se faire taper dessus."

27 féminicides depuis le début de l'année

La marche blanche s'est terminée à la bibliothèque municipale, où travaillait Laure. Inconnus ou proches : tous ont pu laisser des fleurs, des dessins, quelques mots pour la famille endeuillée.

Depuis le début de l'année 2023, 27 féminicides ont été commis selon le comptage du collectif "Féminicides", par un compagnon ou un ex-compagnon des victimes.