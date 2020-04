Des centres commerciaux franciliens ouvrent des permanences pour les femmes victimes de violences conjugales

Alors que les violences conjugales explosent en période de confinement, des centres commerciaux mettent à disposition des permanences pour accueillir victimes et association.

Des permanences éphémères pour accueillir des femmes victimes de violences en temps de confinement ont ouvert dans différents centres commerciaux de la région. Annonce, ce mercredi, du groupe Unibail-Rodamco-Westfield (URW) et de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Deux permanences déjà ouvertes et quatre autres vont suivre

Alors que les violences augmentent, ces espaces peuvent recevoir "des associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et de défense des droits des femmes qui peinent à atteindre les publics en difficulté qu’elles suivent habituellement", peut-on lire dans le communiqué de URW. "Quand les femmes ne peuvent pas se déplacer jusqu’aux dispositifs de soutien, en période de confinement, nous devons amener ces dispositifs à elles", déclare Marlène Schiappa.

Des permanences sont déjà actives dans les centres commerciaux d’Aéroville à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, et Carré Sénart à Lieusaint, en Seine-et-Marne. D'autres vont ouvrir au Forum des Halles à Paris, Les Ulis 2 aux Ulis dans l'Essonne, Les 4 Temps dans le quartier de La Défense à Puteaux et So Ouest à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine .