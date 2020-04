Des centres de loisirs ouverts dans la Somme pour les enfants des personnels prioritaires

Les enfants de soignants et des forces de l'ordre auront le droit à une place dans les centres de loisirs. Le dispositif mis en place dans la Somme pour assurer leur accueil depuis quatre semaines et le début du confinement va se poursuivre pendant les vacances de Pâques.

Les enfants des soignants et des forces de place accueillis pendant les vacances scolaires

Ils ne seront pas à l'école mais en centre de loisirs ! Les enfants des personnels prioritaires, les soignants ou les forces de l'ordre par exemple seront pris en charge dans les centres de loisirs ouverts pendant les deux semaines des vacances de Pâques. Un dispositif déjà en place depuis quatre semaines et le début du confinement pour assurer le suivi pédagogique de ces enfants. Jusqu'à aujourd'hui, entre 700 et 800 enfants en bénéficient dans l'académie d'Amiens.

La préfecture de la Somme centralise les inscriptions par mail

Pour obtenir une place dans un centre de loisirs, il faut s'inscrire ! Pour les demandes qui ne concernent pas la ville d'Amiens, ces démarches se font par mail : pref-covid-accueilenfants@somme-gouv.fr. La préfecture de la Somme centralise les demandes et si vous avez des préférences pour un centre en particulier, n'hésitez pas à le préciser. La préfecture assure que ces demandes seront respectées. Dans la mesure du possible. Cela dépendra surtout des places disponibles : pour des raisons sanitaires, la capacité des centres de loisirs est limitée entre cinq et trente enfants âgés de 2 à 12 ans.

Une partie des centres de loisirs de la Somme ouvrira le lundi de Pâques.

Un numéro vert mis en place par la ville d'Amiens

A Amiens, le dispositif est un peu différent . Un numéro vert, le 0800 811 011 enregistre jusqu'au vendredi 10 avril les inscriptions pour l'un des trois centres de loisirs ouverts de 8h à 18h à partir de mardi pour les deux semaines de vacances scolaires. Après, les démarches se feront directement auprès des structures Elbeuf, Jean Macé et Saint Maurice. Dans ces trois centres, pas besoin d'apporter le pique-nique, les repas seront assurés sur place.

La ville d'Amiens propose aussi cinquante places en crèche. La crèche des Pigeons volent, Pom' canelle et celle familiale Le Nuage prendront en charge les plus petits à qui vous devrez prévoir le déjeuner.