Des chasseurs aident les gendarmes à retrouver une octogénaire disparue en Dordogne

C'est une histoire qui se termine bien que racontent les gendarmes de la Dordogne sur leur page Facebook . Samedi dernier, une octogénaire de Borrèze, un petit village de Dordogne à la frontière avec le Lot, n'est pas revenue de sa promenade. Alors que la nuit tombe, et qu'il fait froid, sa famille alerte les gendarmes.

Aidés par les militaires, des proches de l'octogénaire, des habitants du hameau et des élus partent à sa recherche et fouillent les environs jusque tard dans la nuit, sans succès. Même avec un hélicoptère, des chiens de la brigade cynophile de Saint-Astier, toujours aucune trace de la disparue.

Le maire fait appel aux chasseurs

La maire de Borrèze a alors l'idée de demander de l'aide aux chasseurs. Ils contacte les sociétés de chasse de Borrèze, Gignac et Nadaillac, et dès le lendemain 8 heures, les recherches reprennent. 70 personnes participent, réparties en groupes de dix, elles font l'escargot autour de la maison, avec l'appui du détachement aérien d'Egletons en Corrèze.

Les chasseurs connaissent bien les environs, et avec leurs gros 4x4 et buggy, l'octogénaire est finalement retrouvée dans les bois, et malgré une nuit passée dehors, elle va bien.