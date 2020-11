Des chasseurs du Doubs verbalisés pour avoir poursuivi des sangliers en 4x4 jusqu'à l'épuisement

L'opération ciblée des gendarmes et de la Fédération des chasseurs du Doubs a porté ses fruits, ce dimanche près de Levier, dans le Doubs. Six chasseurs ont été stoppés et verbalisés pour une pratique totalement interdite : poursuivre des grands gibiers, et notamment des sangliers, en voiture de type 4x4 jusqu'à l'épuisement des animaux. Les chasseurs n'ont plus qu'à sortir ensuite du véhicule pour abattre l'animal à bout de force. Pour pourchasser les sangliers, ils utilisent des puces GPS installées sur les colliers des chiens, qui courent derrière le gibier.

Une quinzaine de gendarmes et un hélicoptère

Ce coup de filet a été mené après un signalement de cette pratique. Une quinzaine de gendarmes a été mobilisée, ainsi qu'un hélicoptère venu de Colmar, équipé d'une caméra thermique pour sonder les sous-bois. Pendant plusieurs heures, ils ont quadrillé le terrain et contrôler une trentaine de chasseurs. En milieu d'après-midi, un groupe peu scrupuleux a été pris en flagrant délit : depuis un poste de contrôle, les gendarmes ont vu arriver un sanglier poursuivi par des chiens et plusieurs 4x4.

Six chasseurs verbalisés

Les mailles du filet se sont alors refermées sur le groupe. Six chasseurs ont été interceptés par les forces de l'ordre. Ils ont écopé d'un procès-verbal transmis au Procureur de la République. Trois devront s'expliquer pour chasse à l'aide d'un engin prohibé, en l'occurence le 4x4 ; deux sont verbalisés pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire et un chasseur est verbalisé pour transport d'une arme de chasse non démontée à bord d'un véhicule.