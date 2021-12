Des chasseurs pointés du doigt à Grospierres

Plusieurs associations de protection de la nature doivent se rassembler ce dimanche matin chez un habitant de Grospierres à côté de Vallon-Pont-d'Arc. Un soutien pour Ali qui est excédé par le comportement de certains chasseurs et a porté plainte pour menace de mort.

Ali est excédé. Il habite seul une maison à l'écart du village de Grospierres. Une maison sur un site un peu isolé au milieu de la nature. Et c'est qu'il voulait. Mais la saison de chasse devient pour lui un enfer.

Il se sent encerclé par les chasseurs et a peur de sortir de chez lui. Selon Ali, les chasseurs ne respectent pas la règle des 150 mètres. Toute action de chasse est interdite dans un périmètre de 150 mètres autour d'une maison. Or les chasseurs s'approchent très près de sa maison.

Le week-end dernier j'ai retrouvé un chien de chasse dans ma cuisine. Ali, un habitant de Grospierres.

Mais la peur est montée d'un cran en septembre dernier lorsque des chasseurs ont tiré sur sa maison. Il y a sur un mur des traces de petits plombs. Et puis la semaine dernière, un chasseur lui a dit qu'une équipe allait s'occuper de lui. Il a porté plainte pour menace de mort.

Les gendarmes enquêtent pour savoir dans quelles conditions ces menaces de mort ont été proférées. Ils ont réuni jeudi dernier Ali, le président de l'association de chasse et la maire de Grospierres pour tenter de trouver une solution. Le président de l'association de chasse a expliqué qu'il allait demander aux chasseurs de respecter les distances autour de la maison d'Ali.

Des associations de protection de la nature qui voulaient manifester ce dimanche devant la mairie ont finalement décidé de se rassembler dans la matinée chez Ali en signe de soutien.