VIDÉO - Des chats malades sur le point d’être euthanasiés après une décision de justice dans le Biterrois

L'association Les chats libres de Béziers lance un appel d'urgence. Elle doit démonter son infirmerie après une décision de justice. Sans relogement rapide, le refuge ne pourra plus accueillir de chat malade ou blessé et sera obligé d'euthanasier certains chats.

Béziers, France

L’association "Les chats libres de Béziers", très impliquée dans le sauvetage de félins, est en grande difficulté. Ce refuge est installé depuis 2013 sur un terrain situé en zone inondable à Villeneuve-de-Béziers, au milieu de la pleine campagne, sur une ancienne vigne, à la sortie de la commune en empruntant un chemin de traverse en direction de Portiragnes.

Sur décision de justice en date du 2 décembre 2019, elle doit démonter un chalet en bois de 48 m². La bâtisse construite il y a deux ans repose sur de simples parpaings.

Cet espace héberge une partie de l’infirmerie ainsi que le stockage de couvertures, l’alimentation et les litières des animaux. Jusqu'à présent, l'installation, connue de tous, ne semblait pas déranger. Mais l'été 2018, l'association a hébergé quelques jours sur site, une mère de famille (et ses deux enfants) en instance de séparation et elle a été dénoncée. Le père des enfants portant plainte ensuite pour insalubrité.

Le chalet doit être démonté avant le 4 avril 2020 sous-peine d'une amende délictuelle pouvant atteindre les 300.000 euros. L'association n'est pas la seule poursuivie. 80 plaintes ont été déposées par la mairie de Villeneuve-les-Béziers dans le cadre de la lutte de l'Etat contre "la cabanisation sans autorisation d’urbanisme, d’un habitat permanent ou provisoire, et par conséquent illégal »

ngagé par l'Etat.

L'association est installée sur ce terrain visité par France Bleu Hérault

La présidente de l'association lance un appel d'urgence

Cette association, créée en 2009, d'utilité publique, accueille des bêtes en grande détresse, "parfois refusées par d’autres associations, car elles sont blessées, maltraitées ou malades" précise la présidente Nathalie Chartrain. Les chats sont soignés avant d’être proposés à l’adoption. "L’an passé, 400 de nos chats ont été adoptés". Les bénévoles sont appelés par ailleurs par les communes pour des campagnes de stérilisation.

"Nous avons voulu aider cette mère de famille qui fuyait son mari. Nous n'accueillons jamais personne. L'espace n'est pas aménagé pour dormir ici. C'est fâcheux d'en arriver-là. Voilà notre récompense quand on pense bien faire".

"On ne nous a jamais rien dit jusqu'à présent" dixit Nathalie Chartrain, la présidente de l'association Les Chats libres de Béziers Copier

Les chats libres, sont installés (sans électricité et uniquement l'eau du forage), sur un terrain de 3.000 mètres carrés dont 1.500 ont été aménagés avec des enclos. L’association survit aujourd’hui grâce aux dons. Plus de 100.000 euros l’an passé précise la président pour un budget de fonctionnement de 103.000 euros. La ville de Béziers, qui est la seule à nous subventionner, nous apporte 1.000 euros.

La présidente de l’association, elle-même propriétaire du terrain (une ancienne vigne), est désespérée.

"Si nous ne trouvons pas quelqu’un pour nous accueillir, nous serons contraints de ne plus accueillir de chats blessés. Ils seront alors euthanasiés. Sans cette infirmerie, il me parait bien compliqué de les mettre à l’abri".

"Les chats libres" lancent un appel. Nathalie Chartrain et les cinq bénévoles espèrent trouver une solution rapide, sans quoi le chalet sera détruit. Ce samedi 11 janvier, l'association propose une journée d'adoptions. C'est l'occasion d'apporter votre soutien.

C'est le moment d'adopter un chat © Radio France - Stéfane Pocher

Ici, c'est une partie de notre infirmerie explique Nathalie Chartrain, la présidente de l'association Les chats libres de Béziers © Radio France - Stéfane Pocher